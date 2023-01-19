В Госдуме захотели отдавать жилье уехавших россиян сиротам

Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила отдавать жилье уехавших из России сиротам

Для того чтобы решить проблемы детей-сирот в России, можно использовать имущество тех, кто уехал из страны. Об этом на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, ее цитирует ТАСС.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» — сказала Кузнецова.

Вице-спикер Госдумы пообещала решить проблемы детей-сирот, подчеркнув, что в России в очереди на получение жилья стоят 288 тысяч детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Для того, чтобы обеспечить этих несовершеннолетних, нужно около 600 миллиардов рублей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил о необходимости определить механизм санкций в отношении имущества уехавших российских граждан. Ограничения должны затрагивать недвижимость тех россиян, которые делали антигосударственные заявления, уточнил парламентарий.

По мнению депутата Олега Морозова, нужно лишить ехавших россиян, которые наносят стране вред, части прав —экономических, политических, социальных и имущественных. Парламентарий пояснил, что в случае, если покинувший Россию гражданин «приумножает народонаселение Грузии», он не должен получать материнский капитал.

В Кремле считают, что власти России должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться обратно. При этом тему ограничений для уехавших из страны людей Дмитрий Песков назвал актуальной, но сложной.