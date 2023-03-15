Путин призвал прокуроров активнее защищать права несовершеннолетних

Путин потребовал от прокуроров оперативно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних

Начало событий в новости Генпрокурор Краснов заявил об участившихся случаях вывоза оружия из зоны СВО

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров оперативно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних. Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры России, передает РИА Новости.

По его словам, прокуроры должны уделять серьезное внимание защите прав детей, своевременным выплатам им социальных пособий и обеспечению сирот жильем.

Также глава государства потребовал от работников надзорного ведомства жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в России и противодействовать экстремизму. Он указал, что, по данным ФСБ, уровень таких преступлений в прошлом году вырос.

Ранее 15 марта генпрокурор Игорь Краснов заявил об участившихся в последнее время случаях незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны специальной военной операции. По его словам, динамика и структура преступности в России не изменилась, однако за последний год участились факты терроризма и экстремизма.