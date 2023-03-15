Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:56, 15 марта 2023Силовые структуры

Путин призвал прокуроров активнее защищать права несовершеннолетних

Путин потребовал от прокуроров оперативно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних
Начало событий в новости Генпрокурор Краснов заявил об участившихся случаях вывоза оружия из зоны СВО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров оперативно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних. Об этом глава государства заявил на расширенной коллегии Генпрокуратуры России, передает РИА Новости.

По его словам, прокуроры должны уделять серьезное внимание защите прав детей, своевременным выплатам им социальных пособий и обеспечению сирот жильем.

Также глава государства потребовал от работников надзорного ведомства жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в России и противодействовать экстремизму. Он указал, что, по данным ФСБ, уровень таких преступлений в прошлом году вырос.

Ранее 15 марта генпрокурор Игорь Краснов заявил об участившихся в последнее время случаях незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны специальной военной операции. По его словам, динамика и структура преступности в России не изменилась, однако за последний год участились факты терроризма и экстремизма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России объяснили интерес к обломкам упавшего в Черное море беспилотника США
На Украине сообщили о начале онлайн-встречи в формате «Рамштайн»
Отец Линдси Лохан прокомментировал беременность дочери
Росгвардия нашла схрон с СВУ и предотвратила диверсию в ЛНР
Сотрудник Wildberries рассказал о неадекватной реакции начальства на забастовку
Ружье и гильзы в квартире стрелявшего россиянина попали на видео
В России выросли сборы по ОСАГО
«Краснодар» вышел в полуфинал Кубка России
Сотрудник МВД получил ранение во время стрельбы в Вятских Полянах
Желание части стран ЕС снизить потолок цен на российскую нефть объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.