Генпрокурор Краснов заявил об участившихся случаях вывоза оружия из зоны СВО

Генпрокурор Краснов заявил об участившихся случаях вывоза оружия и боеприпасов из зоны СВО

В последнее время участились случаи незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов во время выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что в целом динамика и структура преступности в России не изменилась, однако за последний год участились факты терроризма и экстремизма.

Кроме того, тревожной остается ситуация с незаконным оборотом наркотических веществ. «Это требует от всего правоохранительного блока принятия исчерпывающих мер по профилактике и пресечению», — добавил Краснов.

Ранее генпрокурор России заявил, что деятельность 23 иностранных организаций признали нежелательной в России в 2022 году.