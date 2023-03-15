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14:48, 15 марта 2023Силовые структуры

В России за год признали нежелательной деятельность 23 иностранных организаций

Деятельность 23 иностранных организаций признали нежелательной в России в 2022 году

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России деятельность 23 иностранных организаций была признана нежелательной в 2022 году. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов во время выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры, его цитирует РИА Новости.

Краснов рассказал, что по инициативе Генпрокуратуры эти иностранные и международные неправительственные организации признали нежелательными. Кроме того, деятельность еще 17 организаций была полностью прекращена.

Ранее стало известно, что в Генпрокуратуре России было создано спецподразделение информационной безопасности для защиты от кибератак.

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Екатерина Власова
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