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14:47, 15 марта 2023Силовые структуры

В Генпрокуратуре России создали подразделение по защите от кибератак

Генпрокурор России Краснов заявил о создании подразделения по защите от кибератак

Фото: Mikhail Fesenko / Unsplash

В Генпрокуратуре России было создано спецподразделение информационной безопасности для защиты от кибератак. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов во время выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры, его цитирует РИА Новости.

По словам Краснова, решение о создании специального подразделения было приятно из-за роста кибератак, связанных с развитием цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Генпрокурор отметил, что за прошедший год сотрудники надзорного ведомства пресекли почти 90 тысяч нарушений. Среди них — размещение закрытых сведений в соцсетях, использование иностранных программных кодов на официальных интернет-ресурсах, а также внедрение продуктов без сертификации.

Краснов добавил, что необходимо развивать направление кибербезопасности. Для работы в спецподразделении будут привлекаться высококвалифицированные кадры, которые разбираются в юриспруденции и компьютерных технологиях.

Ранее генпрокурор России заявил, что деятельность 23 иностранных организаций признали нежелательной в России в 2022 году.

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Елизавета Новикова
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