Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Шувалов: в выходные дни 22 и 23 июля в Москве осадки не ожидаются

В выходные дни 22 и 23 июля в Москве жара не ожидается. Об этом в разговоре с News.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик уточнил, что в субботу в столице осадки не ожидаются, однако воздух прогреется не очень сильно. В воскресенье похолодает, будут осадки.

«Суббота в столице, как и в пятницу, пройдет без дождей, однако температура будет не очень высокой, около 18–21 градусов тепла. Ветер западный, до четырех метров в секунду. В воскресенье термометр опустится до 16–19 градусов тепла, также в Москве ожидаются осадки, ветер юго-западный до трех метров секунду», — заявил Шувалов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале августа москвичей ожидает жара. Так, в конце июля в столице наступит потепление, а в начале августа температура достигнет 30 градусов Цельсия. При этом погода в грядущем месяце будет нестабильной.