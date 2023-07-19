Москве предрекли нестабильный август

Синоптик Тишковец: в августе Москву ожидает нестабильная погода

В начале августа москвичей ожидает жара. Такой прогноз жителям российской столицы назвал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в конце июля в Москве наступит потепление, а в начале августа температура достигнет 30 градусов Цельсия. При этом погода в грядущем месяце будет нестабильной.

По словам Тишковца, средняя температура в августе в Центральной России на 0,5-2 градуса превысит норму, в то же время количество осадков может оказаться на 10-20 процентов больше нормы. «А значит, не стоит ждать идеальной субтропической погоды "конских широт"», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что за сутки с 18 на 19 июля в Москве выпала треть от месячной нормы осадков — 24 миллиметра. Во вторник в отдельных районах столицы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились мощные ливни. Несколько улиц оказались подтоплены, включая Новый Арбат в центре города.