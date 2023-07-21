Белый дом заявил о значительных потерях Украины из-за контрнаступления

Салливан заявил, что Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления

Украина теряет большие силы в рамках своего контрнаступления. Об этом заявил помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

«Количество пострадавших и погибших украинских бойцов значительно», — сказал он, выступая на Аспенском форуме по безопасности. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон видит тяжесть контрнаступления, однако, отметил он, США предупреждали, что оно будет тяжелым.

Днем 21 июля президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления. «В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. », — сказал он.

Глава государства также добавил, что попытки ВСУ наступать не увенчались успехом, несмотря на поставки оружия и помощь наемников из стран Запада. «Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления», — сказал Путин.