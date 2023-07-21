Путин озвучил потери ВСУ в ходе контрнаступления

Путин заявил, что Украина потеряла десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства также добавил, что попытки ВСУ наступать не увенчались успехом, несмотря на поставки оружия и помощь наемников из стран Запада.