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13:16, 21 июля 2023Россия

Путин озвучил потери ВСУ в ходе контрнаступления

Путин заявил, что Украина потеряла десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства также добавил, что попытки ВСУ наступать не увенчались успехом, несмотря на поставки оружия и помощь наемников из стран Запада.

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    Анастасия Шейкина
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