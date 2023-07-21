Российские военные рассказали о готовности оборонять Запорожскую АЭС

Военные РФ назвали главной задачей обороны ЗАЭС недопущение прорыва диверсантов ВСУ

Российский военный с позывным Ермак рассказал об обороне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Видеозапись опубликовало Министерство обороны России.

По словам бойца, главной задачей является недопущение прорыва диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что военнослужащие настроены жестко и серьезно.

«Если противник решится пройти, мы встретим. Мы не допустим прорыва и диверсионных действий в отношении Запорожской электростанции», — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что многие военнослужащие, несущие боевое дежурство у ЗАЭС, являются местными жителями, вне зависимости от статуса они сплотились и стали одной командой, готовой выполнить задачу, заключил российский военный.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской атомной электростанции на конец июля.

