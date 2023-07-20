Рогов заявил, что Киев готовит операцию по захвату Запорожской АЭС на конец июля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской атомной электростанции (АЭС) на конец июля. Такие сроки назвал РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на поступающие оперативные данные.

По его словам, Киев готовит военную провокацию на конец июля. Это время определено украинской стороной как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища.

19 июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что вероятность теракта Украины против Запорожской АЭС еще остается высокой.

8 июля Карчаа сообщил, что угроза атаки Киева на ЗАЭС снижена, но не исключена на 100 процентов. Советник гендиректора концерна добавил, что «расслабляться и рассчитывать на то, что все это уже кануло в прошлое», не стоит.