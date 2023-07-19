В «Росэнергоатоме» оценили вероятность теракта Украины против ЗАЭС

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: вероятность теракта Киева против ЗАЭС еще высокая

Вероятность теракта Украины против Запорожской АЭС еще остается высокой. Об этом в эфире Первого канала заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, его слова передает ТАСС.

По его словам, если оценивать риск совершения Киевом теракта против ЗАЭС по десятибалльной шкале, то он бы «остановился на цифре семь».

«С сожалением еще раз должен сказать, что наш основной враг — это даже не украинский режим, они [власти Украины] несубъектны. И что за них решат силы, которые находятся за тысячи километров от этого места, очень сложно предположить», — отметил он, добавив, что эти силы верят в собственную безнаказанность и неуязвимость, а значит, вероятность теракта еще высокая.

8 июля Карчаа сообщил, что угроза атаки Киева на ЗАЭС снижена, но не исключена на 100 процентов. Советник гендиректора концерна добавил, что «расслабляться и рассчитывать на то, что все это уже кануло в прошлое», не стоит.

Ранее Карчаа заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля намерены атаковать ЗАЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Уточнялось, что вместе с этим Киев хочет сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южноукраинской АЭС.