В МИД отреагировали на заявления ООН о разморозке российских активов

Вершинин: российские производители удобрений не получили доступ к замороженным активам

Заявления о разморозке активов российских компаний-производителей удобрений означают лишь то, что компании не получили полный доступ к замороженным активам, они были лишь частично использованы для оплаты предыдущих операций. Так на заявления ООН о выполнении требований Москвы отреагировал замглавы МИД Сергей Вершинин в ходе брифинга по Стамбульским договоренностям, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда ооновские представители, говорят, что есть разморозка какого-то процента активов, это значит, что разморожена часть средств, которая ушла опять же в западные столицы за какие-то ранее совершенные этими компаниями действия. Компании не получили доступ к тому, чтобы распоряжаться своими активами. То есть это односторонняя разморозка, в том числе для разморозки средств, которыми были проплачены бесплатные поставки удобрений для африканских стран», — уточнил замглавы.

Дипломат также резюмировал, что фактически эти активы до сих пор остаются замороженными.

Ранее Вершинин допустил возможность заключения двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией. «С Турцией у нас очень тесные взаимодействия, традиционные взаимодействия. Мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации», — ответил он.

