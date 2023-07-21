Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 21 июля 2023Мир

В МИД отреагировали на заявления ООН о разморозке российских активов

Вершинин: российские производители удобрений не получили доступ к замороженным активам

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заявления о разморозке активов российских компаний-производителей удобрений означают лишь то, что компании не получили полный доступ к замороженным активам, они были лишь частично использованы для оплаты предыдущих операций. Так на заявления ООН о выполнении требований Москвы отреагировал замглавы МИД Сергей Вершинин в ходе брифинга по Стамбульским договоренностям, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда ооновские представители, говорят, что есть разморозка какого-то процента активов, это значит, что разморожена часть средств, которая ушла опять же в западные столицы за какие-то ранее совершенные этими компаниями действия. Компании не получили доступ к тому, чтобы распоряжаться своими активами. То есть это односторонняя разморозка, в том числе для разморозки средств, которыми были проплачены бесплатные поставки удобрений для африканских стран», — уточнил замглавы.

Дипломат также резюмировал, что фактически эти активы до сих пор остаются замороженными.

Ранее Вершинин допустил возможность заключения двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией. «С Турцией у нас очень тесные взаимодействия, традиционные взаимодействия. Мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации», — ответил он.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержан Игорь Стрелков. Врач ЧВК «Вагнер» написал на него заявление за оскорбление Путина

    Крупный пожар на складе в российском городе сняли на видео

    Юлия Пересильд улетела из России

    ФСБ раскрыла суть обвинений против Стрелкова

    Появилось видео из зала суда с задержанным экс-министром обороны ДНР Стрелковым

    Великобритания «исключила» журналиста Красовского из санкционного списка

    Набиуллина рассказала о подготовке единого ипотечного стандарта

    Предсказано будущее курса рубля после повышения ключевой ставки

    В Москве появился новый сервис для владельцев домашних животных

    В МИД России допустили досмотр судов в Черном море в случае необходимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости