В МИД допустили возможность двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией

Замглавы МИД: существует возможность двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией

Существует возможность заключения двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«С Турцией у нас очень тесные взаимодействия, традиционные взаимодействия. Мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации», — ответил дипломат на вопрос о возможности заключения нового договора.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия РФ.