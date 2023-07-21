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16:43, 21 июля 2023Мир

В МИД допустили возможность двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией

Замглавы МИД: существует возможность двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией

Фото: Vadim Ghirda / AP

Существует возможность заключения двусторонней зерновой сделки между Россией и Турцией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«С Турцией у нас очень тесные взаимодействия, традиционные взаимодействия. Мы с ними тоже сейчас контактируем и обмениваемся по поводу того, что делать в нынешней ситуации», — ответил дипломат на вопрос о возможности заключения нового договора.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия РФ.

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    Глеб Бажуткин
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