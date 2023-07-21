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20:22, 21 июля 2023Силовые структуры

Полицейские обнаружили схрон со взрывчаткой и боеприпасами в Запорожье

В Запорожье полиция нашла схрон с 5 кг взрывчатки, гранатами, патронами и формой ВСУ

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии в ходе осмотра хозяйственной постройки в селе Гирсовка Запорожской области обнаружили тайник с пятью килограммами взрывчатого вещества, двумя гранатами Ф-1, 200 патронами и формой Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

В ведомстве предоставили видео схрона.

На кадрах видны силовики, проводящие осмотр и изъятие взрывчатки и боеприпасов из тайника.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее в этой постройке жил мужчина, который сейчас находится на Украине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Ранее в Херсонской области полицейские нашли схрон с боеприпасами с шестью минометными минами. Осмотр опасных предметов показал, что они непригодны для дальнейшего использования. Тогда силовики решили уничтожить их накладным зарядом тротила.

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    Варвара Митина
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