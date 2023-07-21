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15:02, 21 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о слежке за деятельностью наемников в Белоруссии

Президент Украины Зеленский заявил, что Киев следит за действиями наемников в Белоруссии

Фото: Clodagh Kilcoyne / Pool / Getty Images

Украинские силовые и военные ведомства следят за деятельностью наемников в Белоруссии, заявил президент республики Владимир Зеленский в Telegram.

«Северная граница. Держим под совместным контролем деятельность наемников в Белоруссии», — написал Зеленский, указав, что в ходе заседания ставки заслушал доклады Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы Украины.

Ранее Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта. Вскоре появились кадры подготовки белорусского спецназа и ЧВК «Вагнер».

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    Алевтина Запольская
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