Зеленский заявил о слежке за деятельностью наемников в Белоруссии
Президент Украины Зеленский заявил, что Киев следит за действиями наемников в Белоруссии
Украинские силовые и военные ведомства следят за деятельностью наемников в Белоруссии, заявил президент республики Владимир Зеленский в Telegram.
«Северная граница. Держим под совместным контролем деятельность наемников в Белоруссии», — написал Зеленский, указав, что в ходе заседания ставки заслушал доклады Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы Украины.
Ранее Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта. Вскоре появились кадры подготовки белорусского спецназа и ЧВК «Вагнер».