Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 20 июля 2023Бывший СССР

Появились кадры подготовки белорусского спецназа и ЧВК «Вагнер»

Минобороны Белоруссии опубликовало кадры совместной тренировки с ЧВК «Вагнер»

Белорусский спецназ и частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» проходят совместную подготовку на полигоне Брестский. Первые кадры тренировки опубликовало Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, выработан четкий алгоритм и порядок передачи боевого опыта бойцами компании. «Уникальный опыт, полученный белорусской армией в ходе указанных мероприятий, будет в полной мере использован для обеспечения безопасности страны», — сообщили в Минобороны РБ.

Ранее в Белоруссии сообщили, что военные республики продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК. Отмечалось, что спецназ и российские военные будут отрабатывать учебно-боевые задачи на протяжении недели.

В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики прагматично подходят к вопросу приезда бойцов ЧВК в страну. По его словам, они могут поделиться своим опытом использования различного вооружения в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия и ее чеченские полки получат тяжелую военную технику. Зачем им нужны танки, самолеты и артиллерия?

    Топ-менеджер «Ростелекома» погиб в ДТП на Рублевке в Москве

    Индия выразила надежду на приезд Путина на саммит G20

    Подростка задержали за нападение на мужчину в московском парке

    Россиян предупредили об опасности работы без отпуска

    Стало известно о нехватке у ВСУ запчастей для ремонта БМП Bradley

    Ограничения на ввоз и вывоз из России продлили до конца 2025-го

    «АвтоВАЗ» согласился доработать недоделанные Lada

    Россияне устремились на отдых в две республики бывшего СССР

    Школьницы инсценировали собственное похищение и потребовали выкуп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости