В Минске рассказали о совместных тренировках белорусских военных и ЧВК «Вагнер»

Минобороны Белоруссии сообщило о совместных тренировках военных с ЧВК «Вагнер»

Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны республики.

«На протяжении недели подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский"», — рассказали в Минске.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что после прибытия представителей ЧВК в страну на местных полигонах будут проведены тренировки с белорусскими военными с целью взаимного обмена опытом. Особое внимание будет уделяться современным приемам и способам ведения боевых действий.

Позже в сети появились кадры совместных тренировок. На них бойцы ЧВК занимаются с военнообязанными огневой и инженерной подготовкой, тактикой ведения боя, тактической медициной и другими элементами боевой подготовки.