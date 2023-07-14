Появились кадры с тренировок белорусских военных инструкторами ЧВК «Вагнер»

«Sputnik Беларусь»: ЧВК «Вагнер» начала тренировать военных на полигоне в Белоруссии

На полигоне под Осиповичами в Белоруссии начались тренировки военнообязанных из подразделений территориальной обороны бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

На кадрах видно, что бойцы ЧВК занимаются с военнообязанными огневой подготовкой, тактикой ведения боя, тактической медициной, инженерной подготовкой и другими элементами обучения. В будущем бойцы теробороны будут защищать границу Белоруссии, заводы и другие важные объекты.

Один из военнообязанных рассказал, что квалификация бойцов ЧВК «Вагнер» очень высокая, поскольку они имеют опыт реальных боевых действий.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в России не существует юридического лица ЧВК «Вагнер». «У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» — объяснил президент.

После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня по достигнутым договоренностям часть бойцов отправилась в Белоруссию. Заместитель министра внутренних дел страны Николай Карпенков уже сообщал, что внутренние войска будут учиться у бойцов ЧВК.