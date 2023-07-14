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00:16, 14 июля 2023Россия

Путин рассказал о статусе ЧВК «Вагнер» в России

Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» в России не существует из-за отсутствия юридического лица
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал о статусе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в России. В интервью изданию «Коммерсантъ» он отметил, что в стране отсутствует такое официальное юридическое лицо, поэтому ЧВК не существует.

«Ну так ЧВК "Вагнер" не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» — объяснил президент.

Так Путин ответил на вопрос журналиста издания о том, сохранится ли частная военная компания в стране в виде самостоятельной боевой единицы.

«Такого юрлица нет», — резюмировал российский лидер.

Ранее Владимир Путин рассказал подробности встречи с бойцами частной военной компании. По его словам, на встрече было 35 человек. Российский лидер дал оценку того, что бойцы ЧВК «Вагнер» сделали на поле боя и в ходе событий 24 июня. Он также показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения.

Кроме того, стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от предложения президента России командирам ЧВК служить под руководством командира с позывным Седой.

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    Марина Совина
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