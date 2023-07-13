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23:56, 13 июля 2023Россия

Пригожин ответил отказом на предложение Путина командирам ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин ответил отказом на предложение Путина командирам ЧВК «Вагнер»

Фото: Press service of Concord / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от предложения президента России Владимира Путина командирам ЧВК служить под руководством Седого. Об этом сообщил глава государства в интервью «Коммерсанту».

Российский лидер отметил, что предложил «вагнеровцам» несколько вариантов трудоустройства. В том числе они могли собраться в одном месте и продолжать служить под руководством командира с позывным Седой. «И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. (...) Многие кивали, когда я это говорил», — рассказал Путин.

Однако, по его словам, сидевший перед командирами Пригожин этого не видел. После того как глава ЧВК выслушал российского лидера, он заявил, что «ребята не согласны с таким решением».

Владимир Путин также сообщил подробности встречи с бойцами ЧВК. На встрече было 35 человек. В ходе встречи российский лидер дал оценку того, что бойцы ЧВК «Вагнер» сделали на поле боя и в ходе событий 24 июня.

В конце июня президент РФ предложил сотрудникам ЧВК заключить контракт с Минобороны РФ в качестве одного из возможных вариантов будущего после провала мятежа.

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    Марина Совина
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