Евгений Пригожин ответил отказом на предложение Путина командирам ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от предложения президента России Владимира Путина командирам ЧВК служить под руководством Седого. Об этом сообщил глава государства в интервью «Коммерсанту».

Российский лидер отметил, что предложил «вагнеровцам» несколько вариантов трудоустройства. В том числе они могли собраться в одном месте и продолжать служить под руководством командира с позывным Седой. «И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время. (...) Многие кивали, когда я это говорил», — рассказал Путин.

Однако, по его словам, сидевший перед командирами Пригожин этого не видел. После того как глава ЧВК выслушал российского лидера, он заявил, что «ребята не согласны с таким решением».

Владимир Путин также сообщил подробности встречи с бойцами ЧВК. На встрече было 35 человек. В ходе встречи российский лидер дал оценку того, что бойцы ЧВК «Вагнер» сделали на поле боя и в ходе событий 24 июня.

В конце июня президент РФ предложил сотрудникам ЧВК заключить контракт с Минобороны РФ в качестве одного из возможных вариантов будущего после провала мятежа.