В Белоруссии высказались о передаче опыта ЧВК «Вагнер» Минобороны

Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта

Минобороны Белоруссии и частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства, пишет ТАСС.

Как уточнили в министерстве, поступает много вопросов о дальнейшей совместной системе подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК. «Военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», — высказались в Минобороны.

Ранее стало известно, что белорусские власти ведут переговоры с руководством ЧВК «Вагнер» по обучению бойцов Внутренних войск (ВВ) современным методам ведения боя. Военнослужащие хотят научиться всему, чем готовы поделиться подразделения компании, исходя из своего боевого опыта.

О возможной пользе от пребывания ЧВК в Белоруссии говорил президент республики Александр Лукашенко.