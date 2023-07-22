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13:03, 22 июля 2023Ценности

70-летняя женщина с моложавой внешностью раскрыла секреты красоты

70-летняя женщина с моложавой внешностью посоветовала использовать лосьон с ретинолом

Кадр: @thirtywaves / Tiktok

Женщина (имя и фамилия неизвестны) пожилого возраста с моложавой внешностью раскрыла секреты красоты. Соответствующей публикацией поделилась ее племянница Бриттани в своем TikTok.

В первую очередь героиня ролика рассказала, что аккуратно промокает лицо полотенцем после умывания, чтобы не травмировать кожу, а также не использует салфетки для снятия макияжа. Помимо этого, родственница инфлюэнсерши с никнеймом thirtywaves призналась, что умывается лишь один раз в день перед сном. «Чрезмерное умывание лишает кожу натуральных масел, которые предотвращают морщины», — пояснила она.

Кроме того, тетя юзерши посоветовала использовать в ежедневном уходе лосьон с ретинолом. «Я наношу его на глаза, лоб, щеки, шею и грудь», — добавила она. В заключение женщина отметила важность нанесения солнцезащитного крема.

Ранее 50-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей привлекательности. Знаменитость рассказала, что регулярно выходит на прогулки. Помимо этого, звезда призналась, что прибегает к массажу лица и лечению красным светом при появлении воспалений.

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    Екатерина Ештокина
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