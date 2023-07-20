50-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей привлекательности

Актриса Гвинет Пэлтроу: иглоукалывание и увлажнение кожи помогают сохранить внешний вид

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты, которые помогают ей сохранить свою привлекательность. Соответствующую информацию публикует British Vogue.

В интервью журналистам издания 50-летняя знаменитость рассказала, что регулярно выходит на прогулки и много двигается. Помимо этого, звезда призналась, что прибегает к массажу лица и лечению красным светом при появлении воспалений. «Я не хочу стирать время из прожитой жизни, и мне не нужно избавляться от морщин. Но я думаю, что попытаться сохранить прежний внешний вид и сияние кожи — это здорово», — заявила Пэлтроу.

Помимо этого, по словам собеседницы издания, она любит посещать сауну и бассейн с холодной водой, а также делать иглоукалывание. Кроме того, она увлажняет кожу и выполняет физические упражнения. «Каждый имеет право стареть так, как он хочет. Кто-то предпочитает естественность, а кто-то — эстетическую косметологию. Но идея о том, что мы должны быть заморожены во времени, очень странная», — отметила актриса.

При этом, как утверждает Пэлтроу, она отказывается от использования декоративной косметики, за исключением масла для лица, блеска для губ натурального оттенка и туши.

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