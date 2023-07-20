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16:22, 20 июля 2023Ценности

50-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей привлекательности

Актриса Гвинет Пэлтроу: иглоукалывание и увлажнение кожи помогают сохранить внешний вид

Фото: Armando Gallo / Globallookpress.com

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты, которые помогают ей сохранить свою привлекательность. Соответствующую информацию публикует British Vogue.

В интервью журналистам издания 50-летняя знаменитость рассказала, что регулярно выходит на прогулки и много двигается. Помимо этого, звезда призналась, что прибегает к массажу лица и лечению красным светом при появлении воспалений. «Я не хочу стирать время из прожитой жизни, и мне не нужно избавляться от морщин. Но я думаю, что попытаться сохранить прежний внешний вид и сияние кожи — это здорово», — заявила Пэлтроу.

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Помимо этого, по словам собеседницы издания, она любит посещать сауну и бассейн с холодной водой, а также делать иглоукалывание. Кроме того, она увлажняет кожу и выполняет физические упражнения. «Каждый имеет право стареть так, как он хочет. Кто-то предпочитает естественность, а кто-то — эстетическую косметологию. Но идея о том, что мы должны быть заморожены во времени, очень странная», — отметила актриса.

При этом, как утверждает Пэлтроу, она отказывается от использования декоративной косметики, за исключением масла для лица, блеска для губ натурального оттенка и туши.

Ранее 56-летняя Сальма Хайек раскрыла секреты своей красоты. Знаменитость призналась, что не делает инъекции ботокса, чтобы улучшить свой внешний вид. Вместо этого, по ее словам, она разработала особенную медитацию, которая помогает ей выглядеть моложе. Помимо этого, звезда уточнила, что также прибегает к безынъекционным радиочастотным процедурам.

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    Екатерина Ештокина
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