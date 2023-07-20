56-летняя Сальма Хайек раскрыла секреты своей красоты

56-летняя актриса Сальма Хайек рассказала, что медитирует для омоложения

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек раскрыла секреты своей красоты. Соответствующее интервью она дала телеведущей Келли Рип в подкасте Let's Talk Off Camera.

56-летняя знаменитость призналась, что не делает инъекции ботокса, чтобы улучшить свой внешний вид. Вместо этого, по ее словам, она разработала особенную медитацию, которая помогает ей выглядеть моложе.

«Иногда я выхожу из комнаты после очередной практики, и мне говорят, что я выгляжу на 20 лет. А когда я какое-то время не медитирую, знаете что? Начинает опускаться не только мое лицо, но и другие части тела. Проявляется грыжа межпозвоночного диска, проблемы в шее и в бедре, лодыжках. Я начинаю болеть», — заявила она.

Помимо этого, звезда уточнила, что также прибегает к безинъекционным радиочастотным процедурам, которые применяются в косметологии для подтяжки лица без хирургического вмешательства. «Эти аппараты на мне работают лучше, чем на ком-либо», — рассказала Хайек.

Ранее в июле Сальма Хайек показала тело в бикини и восхитила фанатов. Знаменитость предстала перед камерой в раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом Хайек продемонстрировала подтянутое тело и пышную грудь.