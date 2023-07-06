56-летняя Сальма Хайек показала тело в бикини и восхитила фанатов

56-летняя актриса Сальма Хайек показала подтянутое тело с пышной грудью в бикини

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость предстала перед камерой в раздельном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом Хайек продемонстрировала подтянутое тело и пышную грудь. Свой образ звезда дополнила длинными золотыми серьгами. Кроме того, Хайек уложила длинные темные волосы в легкие волны.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом, который набрал более 1,4 миллиона лайков. «Сколько же вам лет, 23?», «Стареет как хорошее вино», «Ты просто идеальна. Никогда не выглядишь старше своих лет», «Сальма, вы вне времени», — заявили они.

В июне Хайек снялась обнаженной в сауне и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позировала без одежды, прикрыв интимные части тела полотенцами. При этом на размещенных кадрах было видно, что она решила отказаться от косметики и укладки, распустив волосы.

