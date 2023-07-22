В Госдуме раскрыли личность захватившего дом в Подмосковье вооруженного мужчины
Установлена личность мужчины, захватившего коттедж в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Уже установлено, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко», — сообщил он и опубликовал фотографию подозреваемого. По его словам, мужчина приехал в Москву недавно, а адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.
Хинштейн также рассказал, что в настоящий момент бойцы Росгвардии проводят спецоперацию по нейтрализации злоумышленника.
Ранее сообщалось, что захваченный вооруженным мужчиной дом в подмосковном поселке Шервуд ранее принадлежал экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Отмечалось, что последним владельцем коттеджа была москвичка Лариса В., однако «в последнее время там никто не жил».