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14:35, 22 июля 2023Бывший СССР

Захваченный вооруженным мужчиной дом в Подмосковье принадлежал Януковичу

Захваченный вооруженным мужчиной дом принадлежал экс-президенту Украины Виктору Януковичу

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Захваченный вооруженным мужчиной дом в подмосковном поселке Шервуд ранее принадлежал экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По словам местных жителей, раньше в этом доме обитал экс-президент Украины Виктор Янукович», — говорится в публикации. Отмечается, что последним владельцем коттеджа была москвичка Лариса В., однако «в последнее время там никто не жил».

Ранее силовики начали штурм здания в подмосковном поселке, где засел вооруженный мужчина в балаклаве. Отмечается, что захвативший здание мужчина с оружием кричал, что только что вернулся с полей специальной военной операции. Он пытался удержать в заложниках полицейского и сотрудника ЧОП, но им удалось покинуть дом.

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    Глеб Бажуткин
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