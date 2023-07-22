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12:36, 22 июля 2023Россия

В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом в коттеджном поселке

В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом в коттеджном поселке «Шервуд»

Фото: Specna Arms / Unsplash

В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом в коттеджном поселке «Шервуд». Как сообщает Telegram-канал Baza, неизвестного в военной форме сначала обнаружили приехавшие по вызову сотрудники частного охранного предприятия.

Неизвестный кричал, что только что вернулся с полей специальной военной операции. На первом этаже дома было обнаружено разбитое стекло. Сам захватчик спустился со второго этажа в военной форме и бронежилете, заявив, что забраться в дом ему приказал бог. Охранники не рискнули самостоятельно решать проблему и вызвали полицию.

Telegram-канал 112 уточняет, что по дому также «разбросаны бутылки из-под алкоголя». По данным издания, у мужчины при себе не только стрелковое оружие, но и гранаты. Не исключено, что в доме может находиться заложник. В связи с этим готовится штурм здания.

Ранее в Москве задержали мужчину, взявшего в заложники трех женщин и младенца. Мужчина сам отрыл дверь прибывшим полицейским и добровольно впустил их в квартиру. Консьерж дома отметил, что ранее в семье не было скандалов.

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    Олег Давыдов
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