Взявшего женщин и младенца в заложники москвича задержали

В Москве задержали мужчину, взявшего в заложники трех женщин и младенца

В Москве задержали 31-летнего местного жителя, который взял в заложники трех женщин и младенца. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина сам отрыл дверь прибывшим полицейским и добровольно впустил их в квартиру. Консьерж дома отметил, что ранее в семье не было скандалов.

Как пояснили ТАСС в региональном управлении МВД России, информация о том, что мужчина удерживал заложников, не подтвердилась. Однако житель был в неадекватном состоянии, его отправили в специализированное медучреждение.

Ранее сообщалось, что москвич запер женщин и грудного ребенка в одной из комнат квартиры на улице Староволынская и угрожал им расправой. Причины конфликта неизвестны.