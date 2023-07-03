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14:36, 3 июля 2023Силовые структуры

Взявшего женщин и младенца в заложники москвича задержали

В Москве задержали мужчину, взявшего в заложники трех женщин и младенца

Кадр: телеграм-канал «SHOT»

В Москве задержали 31-летнего местного жителя, который взял в заложники трех женщин и младенца. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина сам отрыл дверь прибывшим полицейским и добровольно впустил их в квартиру. Консьерж дома отметил, что ранее в семье не было скандалов.

Как пояснили ТАСС в региональном управлении МВД России, информация о том, что мужчина удерживал заложников, не подтвердилась. Однако житель был в неадекватном состоянии, его отправили в специализированное медучреждение.

Ранее сообщалось, что москвич запер женщин и грудного ребенка в одной из комнат квартиры на улице Староволынская и угрожал им расправой. Причины конфликта неизвестны.

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    Илона Палей
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