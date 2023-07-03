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13:28, 3 июля 2023Силовые структуры

В Москве мужчина взял в заложники трех женщин и младенца

В Москве в районе Очаково-Матвеевское мужчина взял в заложники трех женщин и младенца

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве в районе Очаково-Матвеевское местный житель взял в заложники трех женщин и грудного ребенка. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина запер заложников в одной из комнат квартиры на улице Староволынская и угрожает им расправой. Причины угроз неизвестны, мужчина не стоит на учете в психоневрологическом диспансере. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Угличе осудят москвича, угрожавшего россиянам привлечением к уголовной ответственности.

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    Илона Палей
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