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13:39, 22 июля 2023Силовые структуры

Силовики в Подмосковье начали штурм захваченного вооруженным мужчиной дома

В Подмосковье правоохранители начали штурм здания, где засел вооруженный мужчина

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Силовики начали штурм здания в подмосковном поселке Шервуд, где засел вооруженный мужчина в балаклаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время ведется штурм дома, в котором засел вооруженный мужчина. Он применял коктейли Молотова, начался пожар в доме», — заявил журналистам источник.

Отмечается, что захвативший здание мужчина с оружием кричал, что только что вернулся с полей специальной военной операции. Он пытался удержать в заложниках полицейского и сотрудника ЧОП, но им удалось покинуть дом.

«Злоумышленник блокирован, принимаются меры к его задержанию и установления его мотивов», — добавил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал «112» уточнил, что по дому также «разбросаны бутылки из-под алкоголя». По данным издания, у мужчины при себе не только стрелковое оружие, но и гранаты.

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    Глеб Бажуткин
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