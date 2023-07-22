Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию

На Украине весь руководящий состав военкоматов проверят на коррупцию

Весь руководящий состав военкоматов на Украине будет проверен на предмет коррупции в течение трех месяцев. Об этом заявил глава национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины Александр Новиков, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о сотнях руководителей военкоматов. Он отметил, что НАПК выяснит, кто из руководителей злоупотребляет положением. «Мы запросили информацию в Минобороны. После получения списка каждый из них будет проверен, а также имущество близких родственников», — рассказал Новиков.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе в адрес Украины ни разу не прозвучало слово «коррупция», что говорит о росте доверия к Киеву. По его мнению, это является признаком успешности усилий по борьбе с коррупцией.