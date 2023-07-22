Военкор РИА Новости погиб в зоне СВО при обстреле

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле в зоне СВО

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в зоне СВО. Об этом сообщает само информагентство.

Пока известно, что обстрел произошел в районе села Пятихатки. Именно там группа журналистов попала под обстрел. Ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Также есть предварительная информация о том, что пострадал один из журналистов «Известий».

Тем временем Минобороны России заявило о высокоточном ударе по большому числу польских и немецких наемников. Удар по территории академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове был нанесен 6 июля. По данным оборонного ведомства, с момента начала проведения специальной военной операции уничтожено около пяти тысяч иностранных наемников.