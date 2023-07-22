Минобороны заявило об уничтожении большего числа польских и немецких наемников

Минобороны заявило о высокоточном ударе по большому числу польских и немецких наемников

Россия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львове. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

В результате было уничтожено большое число польских и немецких наемников. По данным военного ведомства, удар был нанесен 6 июля.

В Минобороны также сообщили, что с момента начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожено около пяти тысяч иностранных наемников. Отмечается, что 4910 наемников покинули территорию Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ потеряли десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления. Он также сообщил, что попытки ВСУ наступать не увенчались успехом, несмотря на поставки оружия и помощь наемников из стран Запада.