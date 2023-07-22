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04:00, 22 июля 2023Культура

Жена автора песни «Рюмка водки на столе» Жеки покончила с собой

«СтарХит»: жена автора песни «Рюмка водки на столе» Жеки покончила с собой

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / globallookpress.com

Елизавета Крапивина, жена певца и композитора Жеки (Евгений Григорьев), покончила с собой. Об этом сообщает «СтарХит».

Ее гибель подтвердил источник из окружения музыканта и служба ритуальных услуг. По данным издания, женщина ушла из жизни в возрасте 37 лет. У нее осталась дочь 2012 года рождения. «СтарХит» уточняет, что информация о самоубийстве является предварительной.

Евгений Григорьев стал известным после написания хита «Рюмка водки на столе», который с 1999 года исполняет народный артист России Григорий Лепс.

В 2022 году Лепс рассказал, сколько он заработал на хите «Рюмка водки». Песня принесла артисту более 50 миллионов долларов. Он назвал ее своей лучшей инвестицией и шедевром. «Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50. Произведения, которые становятся хитами, угадать очень сложно. Я не был уверен в песне "Самый лучший день", хорошая была песня "Я счастливый", замечательная "Я стану водопадом", но я никогда на них не ставил. "Рюмка водки" — это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница», — сказал певец.

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    Марина Совина
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