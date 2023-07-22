Минобороны: артиллерия российской группировки сил «Запад» остановила контратаку ВСУ

Артиллерия российской группировки сил «Запад» остановила контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двуреченском направлении в районе Масютовки и Петропавловки. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Представитель Минобороны уточнил, что противник наступал силами роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В результате ВСУ потеряли до отделения живой силы, а также боевую машину пехоты.

Также артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили минометный расчет противника и станцию радиоэлектронной борьбы.

21 июля сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на двуреченском направлении, заняв пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.