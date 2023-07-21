Российская армия продвинулась на двуреченском направлении

ВС России заняли несколько опорных пунктов на двуреченском направлении

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на двуреченском направлении, заняв несколько опорных пунктов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

«В ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка подразделения армии овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами», — сообщил Зыбинский.

По его словам, украинская сторона потеряла более взвода живой силы, лишилась польской самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab, американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и САУ 2С1 «Гвоздика».

Он также рассказал, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» сбил украинский Ми-8 в районе села Кудьковка, а в районе Великого Выселка ЗРК «Тор» уничтожил беспилотный летательный аппарат «Фурия».

Ранее стало известно, что российские военные отразили семь атак украинской армии на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях, а вертолеты ВС России уничтожили боевые бронированные машины около Курдюмовки и Клещеевки.