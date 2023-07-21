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09:31, 21 июля 2023Бывший СССР

Российская армия продвинулась на двуреченском направлении

ВС России заняли несколько опорных пунктов на двуреченском направлении

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на двуреченском направлении, заняв несколько опорных пунктов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

«В ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка подразделения армии овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами», — сообщил Зыбинский.

По его словам, украинская сторона потеряла более взвода живой силы, лишилась польской самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab, американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и САУ 2С1 «Гвоздика».

Он также рассказал, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» сбил украинский Ми-8 в районе села Кудьковка, а в районе Великого Выселка ЗРК «Тор» уничтожил беспилотный летательный аппарат «Фурия».

Ранее стало известно, что российские военные отразили семь атак украинской армии на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях, а вертолеты ВС России уничтожили боевые бронированные машины около Курдюмовки и Клещеевки.

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    Алевтина Запольская
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