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18:55, 22 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко изменил условия введения военного положения в Белоруссии

Лукашенко наделил ВНС правом вводить военное и чрезвычайное положение в Белоруссии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о наделении Всебелорусского народного собрания (ВНС) правом вводить военное и чрезвычайное положение в республике, а также направлять военнослужащих за ее пределы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В тексте закона отмечается, что отныне ВНС «вправе ввести на территории Республики Беларусь чрезвычайное или военное положение», а также вправе принимать решения «о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что первый же шаг НАТО через белорусскую границу станет для альянса последним. По его словам, нападение на Белоруссию «юридически и фактически будет считаться нападением на Союзное государство», за которым сразу последует ответ.

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    Глеб Бажуткин
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