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18:09, 22 июля 2023Бывший СССР

Посол России предостерег НАТО от агрессии против Белоруссии

Посол России: первый же шаг НАТО через белорусскую границу станет для альянса последним

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Первый же шаг НАТО через белорусскую границу станет для альянса последним, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. Российского дипломата цитирует белорусское издание БелТА.

«Первый же шаг войск стран НАТО или любого другого агрессора через белорусскую границу станет для них последним. Не будет никаких полумер, "последних предупреждений" и предупредительных выстрелов в воздух», — сказал посол.

По словам Грызлова, нападение на Белоруссию «юридически и фактически будет считаться нападением на Союзное государство», за которым сразу последует ответ.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия готова помочь Польше в защите ее восточной границы.

До этого представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман назвал провокацией совместные маневры армии Белоруссии и частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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    Глеб Бажуткин
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