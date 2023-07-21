Польша назвала провокацией совместные маневры белорусской армии и ЧВК «Вагнер»

В правительстве Польши назвали провокацией маневры армии Белоруссии и ЧВК «Вагнер»

Совместные маневры армии Белоруссии и частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» являются провокацией. Об этом в интервью польскому агентству PAP заявил представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.

«Учения или совместные учения белорусской армии и группы "Вагнер" являются несомненной провокацией». — сказал Хоффман, указав, что ответная переброска польских войск на восточную границу призвана «сдержать потенциального агрессора».

Ранее Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта. Как уточнили в министерстве, поступает много вопросов о дальнейшей совместной системе подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК.

