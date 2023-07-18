Польша укрепила границу с Белоруссией в ответ на передислокацию ЧВК «Вагнер»

Глава Минобороны Польши: Варшава усилила границу в ответ на передислокацию ЧВК «Вагнер»

Варшава направила две бригады для усиления границы с Белоруссией в ответ на передислокацию подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в эфире Польского телевидения сообщил в Нью-Йорке глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада. Речь идет о 12-й и 17-й бригадах», — сказал министр, добавив, что новоприбывшие подразделения с техникой уже расквартированы на территории двух баз возле границы.

«Мы отдаем себе отчет в угрозах, которые имеют место на Востоке», — добавил Блащак.

Ранее Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта. Как уточнили в министерстве, поступает много вопросов о дальнейшей совместной системе подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК.