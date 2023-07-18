Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 18 июля 2023Мир

Польша укрепила границу с Белоруссией в ответ на передислокацию ЧВК «Вагнер»

Глава Минобороны Польши: Варшава усилила границу в ответ на передислокацию ЧВК «Вагнер»

Фото: Omar Marques / Getty Images

Варшава направила две бригады для усиления границы с Белоруссией в ответ на передислокацию подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в эфире Польского телевидения сообщил в Нью-Йорке глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Материалы по теме:
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку. Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку.Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
6 июля 2023
«Затаил обиду» Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
«Затаил обиду»Что российские политики говорят о Пригожине после мятежа ЧВК «Вагнер» и похода на Москву?
26 июня 2023

«Мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада. Речь идет о 12-й и 17-й бригадах», — сказал министр, добавив, что новоприбывшие подразделения с техникой уже расквартированы на территории двух баз возле границы.

«Мы отдаем себе отчет в угрозах, которые имеют место на Востоке», — добавил Блащак.

Ранее Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта. Как уточнили в министерстве, поступает много вопросов о дальнейшей совместной системе подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Мурашко назвал порочным стремление женщин строить карьеру до рождения детей

    Москвичей предупредили о закрытии нескольких улиц в центре города

    Представлены подробности высадки первых китайцев на Луну

    Глава МОК оценил отношение Франции к участию россиян в Олимпиаде-2024

    В России отреагировали на намерение Киева восстановить Каховскую ГЭС

    МИД России отреагировал на введенные Британией санкции

    Над секретной российской воинской частью заметили беспилотник

    Джиджи Хадид задержали за хранение марихуаны

    Польша укрепила границу с Белоруссией в ответ на передислокацию ЧВК «Вагнер»

    Рыбак избил аллигатора удочкой и веслом из-за рыбы и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости