Германия выразила готовность помочь Польше в защите восточной границы

Глава Минобороны ФРГ заявил о готовности помочь Польше в защите восточной границы

Германия готова помочь Польше в защите ее восточной границы, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его цитирует агентство Reuters.

«Там, где польским партнерам нужна поддержка, они ее получат», — сказал глава оборонного ведомства на пресс-конференции в Праге.

Ранее представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман назвал провокацией совместные маневры армии Белоруссии и частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

До этого Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта.