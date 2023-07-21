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15:36, 21 июля 2023Мир

Германия выразила готовность помочь Польше в защите восточной границы

Глава Минобороны ФРГ заявил о готовности помочь Польше в защите восточной границы
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Fabian Sommer / DPA / Globallookpress.com

Германия готова помочь Польше в защите ее восточной границы, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его цитирует агентство Reuters.

«Там, где польским партнерам нужна поддержка, они ее получат», — сказал глава оборонного ведомства на пресс-конференции в Праге.

Ранее представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман назвал провокацией совместные маневры армии Белоруссии и частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

До этого Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» согласовали дорожную карту передачи опыта.

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    Глеб Бажуткин
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