«Душиловка» на пляжах Анапы попала на видео и возмутила россиян

Пользователи сети возмутились видео с переполненными пляжами Анапы

Ролик с переполненными пляжами Анапы возмутил пользователей сети. Большое количество отдыхающих у моря россиян попало на видео, опубликованное в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, что на пляже разместились толпы туристов. Многим приходится стоять, поскольку все лежачие места заняты. Часть людей загорает, находясь в воде.

«Сомнительный отдых», «Вообще в этом году на море не хочу, душиловка», «Неприятное зрелище», «Ой, да ну его, я в сентябре искупаюсь», «Кошмар, а не отдых», — возмутились комментаторы.

Ранее переполненные пляжи Анапы в летний сезон сняли на видео и описали фразой «закончились даже стоячие места». «Загорят только самые высокие», — прокомментировали обстановку на одном из городских пляжей в Shot.

