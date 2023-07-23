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14:01, 23 июля 2023Путешествия

«Душиловка» на пляжах Анапы попала на видео и возмутила россиян

Пользователи сети возмутились видео с переполненными пляжами Анапы

Ролик с переполненными пляжами Анапы возмутил пользователей сети. Большое количество отдыхающих у моря россиян попало на видео, опубликованное в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, что на пляже разместились толпы туристов. Многим приходится стоять, поскольку все лежачие места заняты. Часть людей загорает, находясь в воде.

«Сомнительный отдых», «Вообще в этом году на море не хочу, душиловка», «Неприятное зрелище», «Ой, да ну его, я в сентябре искупаюсь», «Кошмар, а не отдых», — возмутились комментаторы.

Ранее переполненные пляжи Анапы в летний сезон сняли на видео и описали фразой «закончились даже стоячие места». «Загорят только самые высокие», — прокомментировали обстановку на одном из городских пляжей в Shot.

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    Марина Черняк
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