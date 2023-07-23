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05:09, 23 июля 2023Россия

Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях

Российская группировка войск «Юг» отразила атаки ВСУ на четырех направлениях

Фото: РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что подразделения группировки «Юг» отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях. Об этом пишет РИА Новости.

«Огневую поддержку украинским штурмовикам обеспечивали артиллерия и танки на закрытых огневых позициях», — сказал он.

По словам Астафьев, артиллерией группировки в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица Д-30 и 120-миллиметровый миномет в районе Верхнекаменского. Кроме того, в районе Измайловки российские военные уничтожили 150-миллиметровое орудие 2А65 «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки «Юг» отразили семь атак ВСУ на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. В районе Курдюмовки и Клещеевки экипажами вертолетов авиации уничтожены две украинские боевые бронированные машины.

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    Марина Совина
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