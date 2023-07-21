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05:34, 21 июля 2023Бывший СССР

Российские военные отразили семь атак ВСУ на трех направлениях

Минобороны России: группировка «Юг» отразила семь атак ВСУ на трех направлениях

Фото: РИА Новости

Военнослужащие группировки «Юг» отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом заявил глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев в беседе с ТАСС.

Отмечается, что в районе Курдюмовки и Клещеевки экипажами вертолетов авиации уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ.

Также он уточнил, что расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» группировки в районе Дружковки нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

Ранее военные группировки «Центр» за сутки отразили две атаки ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР). На краснолиманском направлении за сутки было уничтожено до 60 украинских военных.

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    Юлия Мискевич
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