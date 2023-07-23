В российском регионе легковой автомобиль въехал в автобус

В Нижегородской области восемь человек пострадали при ДТП с автобусом

В Нижегородской области восемь человек пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное управление МВД, передает РИА Новости.

По информации ведомства, инцидент произошел 23 июля в 18:15 около поселка Первое Мая Балахнинского района. Водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, следовавшим из Дзержинска в Заволжье. Пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве произошло ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком. Отмечалось, что наибольший удар получил автобус. Вся его передняя часть и бампер оказались разбиты. Грузовое авто повреждений почти не получило.