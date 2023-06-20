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04:08, 20 июня 2023Россия

В Новой Москве произошло ДТП с автобусом и грузовиком

«Известия»: в Новой Москве произошло ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком

В Новой Москве на Филимонковском шоссе вечером 19 июня столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Кадры опубликовали «Известия».

На видео видно, что наибольший удар получил автобус. Его вся передняя часть и бампер почти полностью разбиты. На грузовом автомобиле урона почти нет. О количестве пострадавших в ДТП не сообщается, причины произошедшего уточняются.

Ранее в Москве автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне 32-го километра МКАД. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются

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    Юлия Мискевич
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