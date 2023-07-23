Сбежавшего капитана затонувшего в Финском заливе катера задержали

Сбежавшего капитана затонувшего в Финском заливе в Санкт-Петербурге катера задержали

Капитана катера, который затонул в Финском заливе в Санкт-Петербурге, задержали правоохранительные органы после того, как он попытался скрыться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Помимо попытавшегося сбежать капитана судна (1984 года рождения) полиция задержала мужчину (1979 года рождения), которому собственник передал катер для проведения с ним специальных мероприятий. Отмечается, что затонувшее судно планируется поднять со дна Финского залива и исследовать.

22 июля стало известно, что в Финском заливе затонул катер. Уточняется, что на борту маломерного судна Carver 41 находились девять человек, все они были спасены и доставлены на берег.

По одной из версий, ЧП произошло из-за технической неисправности катера, у судна могла лопнуть выхлопная труба.