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05:59, 22 июля 2023Россия

В Финском заливе затонул катер с пассажирами

В Финском заливе при затоплении катера умер человек

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Финском заливе затонул катер. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Уточняется, что на борту маломерного судна находились девять человек, все они были спасены и доставлены на берег. Одного пассажира с травмами госпитализировали, позднее он умер в больнице.

По одной из версий, ЧП произошло из-за технической неисправности катера.

30 июня сообщалось, что десятки туристов из Великобритании едва не сгорели во время пожара на деревянном корабле в открытом море. По данным Daily Mail, инцидент произошел в 300 метрах от берега. Многие из 82 пассажиров судна стали прыгать в море со своими детьми, так как огонь быстро охватил весь корабль. Все туристы были спасены и благополучно добрались до берега.

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    Марина Совина
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